Elettra Lamborghini: dalla seconda location al nuovo singolo VIDEO

Le ultime novità su Elettra Lamborghini in questo filmato tratto dalle ultime uscite social della bella ereditiera Twerking Queen: dalla visita alla seconda location del matrimonio col fidanzato, il disck jockey Afrojack, al nuovo singolo Hola Kitty, passando dal suo sexy fisico al richiamo degli uccelli e al «c***o in c**o fa denari».

Da oggi, giovedì 28 maggio 2020, è disponibile il nuovo singolo di Elettra Lamborghini «Hola Kitty», scritto dalla stessa Elettra insieme al dj olandese Bizzey, e prodotto da La$$a.