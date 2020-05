Barbara D'Urso smaschera Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro VIDEO

Live – Non è la d'Urso, la conduttrice Barbara d'Urso aveva organizzato tutto per far incontrare, dopo mesi, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma in camerino scopre che i due le hanno mentito.

Ed ecco cosa succede durante Live – Non è la d'Urso in onda in prima serata su Canale 5 (Mediaset) domenica 24 maggio 2020. «Da quanto tempo non vedi Paolo?», chiede Barbara d'Urso chiede a Clizia Incorvaia che risponde «Non ci vediamo dal 24 febbraio».

«Questa sera in camerino, verso le 19, mi è arrivata una notizia alla quale io ho detto: "Non ci posso credere. Anzi, non ci voglio credere". La notizia è che voi vi siete già incontrati», replica Barbara d'Urso. «No Barbara. Io ho fatto i 14 giorni di quarantena in Sicilia, come da prassi, e ho fatto il tampone», risponde di Paolo Ciavarro. «Quindi mi hanno detto una notizia falsa? Mi hanno detto che vi siete visti molto vicini. Avete fatto un servizio fotografico…» replica ancora la conduttrice di Live – Non è la d'Urso.

E poi il rimprovero di Barbara d'Urso a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: «Io non ne sapevo niente e nemmeno gli autori. Per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico di Live – Non è la d’Urso. Se l'avessi saputo, mi sarei comportata diversamente e l'avrei detta in maniera differente» (video Mediaset - www.mediasetplay.mediaset.it).