Ambra Angiolini si confessa da Maurizio Costanzo VIDEO

Ambra Angiolini, ospite de «L'intervista», si confessa durante la trasmissione condotta da Maurizio Costanzo, trasmessa in seconda serata su Canale 5 (Mediaset).

L'attrice Ambra Angiolini, intervistata da Maurizio Costanzo, si confessa su vari temi: da Gianni Boncompagni a Massimiliano Allegri, da Francesco Renga ai disturbi alimentari, da Ferzan Ozpetek agli amatissimi figli e per finire il sogno di diventare scrittice.

Ecco in sintesi cosa confessa Ambra Angiolini alle domande di Maurizio Costanzo: «Con Gianni Boncompagni ho avuto sempre un rapporto enigmatico a "Non è la Rai". La storia d'amore con Massimiliano Allegri. Ero gelosa di lui (Francesco Renga), ma non delle sue canzoni. La presa di coscienza l'ho avuta da sola e dà lì ho deciso di mettere la parola fine ai disturbi alimentari. L'esordio cinematografico in "Saturno Contro" del regista Ferzan Ozpetek. Parla dei suoi amatissimi figli avuti con Francesco Renga: Jolanda e Leonardo. E il sogno di diventare scrittrice» (video tratti da Facebook - @MaurizioCostanzoUfficiale).