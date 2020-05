Malena pornodiva, dibattito con Adinolfi a La Zanzara con Cruciani e Parenzo

La pornostar Malena, pornodiva pugliese, partecipa al dibattito del programma radiofonico «La Zanzara», trasmesso su Radio24, con Mario Adinolfi e i conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo, andato in diretta martedì 19 maggio 2020.

La discussione è aperta da Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, che racconta come con il Coronavirus sta dilagando la pornografia e invece di darle un colpo, stiamo facendo il contrario, stiamo facendo la santificazione di Malena alle Iene: «Quello di Malena non è un mestiere, non è un lavoro. Offende la sua dignità di donna e mette in pericolo i ragazzi più giovani. Va convinta a fare altro e non può essere l'idolo degli italiani». Proponendo una blacklist di siti ai quali si può accedere solo a pagamento.

Durante la trasmissione radiofonica è intervenuta la stessa Malena: «Lei sostiene che io dovrei cambiare mestiere? Ma perché? Mi piace e vivo serena, perché devo cambiare mestiere? Non vedo perché bisogna ancora puntare il dito verso chi fa questo lavoro. Bast».

Infine Giuseppe Cruciani, conduttore de «La Zanzara» con David Parenzo, ha chiesto a Mario Adinolfi: «Che male c’è se i ragazzi si toccano con Malena». «Sotto i 18 anni fa certamente male» è stata la risposta del leader del Popolo della Famiglia (video tratto da audio «La Zanzara» programma radiofonico su Radio24).