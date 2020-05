Twilight, addio Gregory Tyree Boyce: Tyler nella saga VIDEO

È deceduto in circostanze misteriose il giovane attore Gregory Tyree Boyce, trovato morto insieme alla fidanzata nella loro casa a Las Vegas. Gregory Tyree Boyce era noto per aver interpretato la parte di Tyler Crowley nella saga di Twilight.

La scomparsa di Gregory Tyree Boyce a soli 30 anni è stata ufficializzata dalla madre Lisa Wayne. Mistero sulla causa della loro morte, in corso le indagini da parte della polizia. Nell'abitazione sarebbe stata trovata della «polvere bianca». L'attore, il Tyler Crowley nella saga di Twilight, aveva una figlia, Alaya di 10 anni, avuta da una precedente relazione. La fidanzata Natalie Adepoju lascia il figlio Egypt.

L'allarme è stato dato dalla cugina di Gregory Tyree Boyce perché sapeva che l'attore doveva andare a Los Angeles, ma si è insospettita quando ha visto la sua auto parcheggiata davanti l'abitazione. Dopo aver chiamato più volte il cugino (Tyler in Twilight) senza ricevere risposta, ha avvisato i soccorsi e la polizia che hanno scoperto e constatato il suo decesso e quello della fidanzata Natalie Adepoju.

La madre di Gregory Tyree Boyce, Tyler in Twilight, ha scritto un lungo messaggio su Facebook: «Sto male senza di te. Sono lacerata, sono perduta... Durante la quarantena passeggiavamo la sera. Io, te, Natalie, Alaya e Kaniya trovavamo dei bei sentieri per camminare, ti piaceva tanto. Volevo dimagrire, ma tu cucinavi e io non potevo resistere alla tua cucina. Da quando mi hai lasciato ho perso 3 chili. L’ultima volta che ti ho visto, l’11 maggio scorso, mi hai accompagnata alla macchina, mi hai baciata sulla guancia e mi hai detto quanto mi volessi bene. Non sentirò mai più quelle parole. Ora mai più un abbraccio, un bacio, ti amo Greggy. Sono distrutta».

L'attore Gregory Tyree Boyce, appassionato di rap e cucina, in Twilight era il giovane al volante di un furgone che rischia di investire Bella (Kristen Stewart), salvata da Edward (Robert Pattinson) che svela così la sua natura vampiresca. Avrebbe voluto farsi chef. «Stava progettando l'apertura di una nuova attività, la West Wings», ha spiegato la madre nel suo post su facebook: «Greggy, se fossi una cuoca brava quanto lo eri tu, riprenderei in mano in progetto e sistemerei tua figlia per la vita».

Gregory Tyree Boyce, Tyler Crowley nella saga di Twilight, aveva compiuto 30 anni nel dicembre scorso. In un post su Instagram aveva riflettuto su un dubbio, non avrebbe mai pensato di arrivare vivo ad un tale traguardo.

«Come tutti, negli anni ho fatto degli sbagli, ma oggi voglio focalizzarmi solo sulle cose belle. Questo è un periodo meraviglioso per essere vivo» (video Youtube - Movieclips).