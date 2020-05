Scontro tra Sallusti e Parenzo a Non è l'arena da Giletti VIDEO

Toni accesissimi durante lo scontro in diretta tv tra Alessandro Sallusti e David Parenzo a «Non è l'arena» condotta da Massimo Giletti su La7: tema della discussione il caso di Silvia Romano.

David Parenzo contesta il titolo del quotidiano «Il Giornale», diretto da Alessandro Sallusti, dedicato a Silvia Romano. Lo scontro diventa duro quando Parenzo accusa Sallusti di aver dato in pasto all'opinione pubblica la giovane milanese. Sallusti: «Sono stati Conte e Di Maio a darla in pasto all'opinione pubblica, non certo io. Ma visto che Parenzo non ha mai vinto un premio Nobel per il giornalismo...».

David Parenzo: «Veramente tu per mesi hai sostenuto che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak, caro Pulitzer». «Stai zitto», replica più volte Alessandro Sallusti.

Parenzo rincara: «Lezioni di giornalismo da chi ha sostenuto che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak non le accetto». Con Sallusti che replica: «Tu sei un fascista e per di più cretino. E siccome ti conosco e so che sei un sadomasochista, a te queste cose piacciono. Tu sei un cretino, sei un pallone gonfiato, sei un deficiente» (video La7 - www.la7.it).