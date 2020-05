LIVE Non è la d'Urso, Gianluigi Nuzzi contro Alda D'Eusanio VIDEO

Acceso scontro in diretta tra Alda D'Eusanio e Gianluigi Nuzzi durante la puntata di Live-Non è la d'Urso, la trasmissione condotta da Barbara d'Urso in onda su Canale 5 (Mediaset).

Alda D'Eusanio racconta di essere stata multata dalla guardia di finanza per non aver indossato una mascherina all'interno di un bar (in collegamento c'è anche Gianluigi Nuzzi): «Io sono entrata al bar con la mascherina, quando sono entrata mi si è strappata la mascherina. Era rotta e l’ho lasciata così. C’era un metro e mezzo tra me e il barista. Si sono avvicinati tre giovani che mi hanno detto Lei deve mettere la mascherina. Arrivano tre agenti che poi diventano sei agenti per la mascherina rotta. Mi fanno una multa da 400 euro. Dopo un po’ vengo chiamata perché sono arrivati altri agenti che hanno chiesto i video delle telecamere del bar», spiega Alda D'Eusanio ospite di Barbara d'Urso durante la trasmissione Live-Non è la d'Urso (Canale 5).

Gianluigi Nuzzi, in collegamento con Live-Non è la d'Urso condotta da Barbara d'Urso, critica il racconto di Alda D'Eusanio che contraddirebbe in alcuni punti il verbale della guardia di finanza: «Secondo il verbale, c’è scritto che lei ha detto io non metto la mascherina perché sto bene. Questo racconto è anche della gente che era nel bar non solo della guardia della finanza. Non è credibile che ti si sia rotta nel momento che è entrata la guardia della finanza. I furbetti non li vogliamo più. Io quando sbaglio le multe le pago» (filmato dai video Facebook - @livenoneladurso).

Alda D'Eusanio precedentemente aveva postato sui social un video dove raccontava l'accaduto: «9 finanzieri per una mascherina».

Visualizza questo post su Instagram Link Youtube https://youtu.be/gpugj4Ojoz4 Un post condiviso da Aldadeusanioofficial (@aldadeusanioofficial) in data: 15 Mag 2020 alle ore 6:52 PDT

Gianluigi Nuzzi aveva replicato, anche lui sui social, alla D'Eusanio: «Alda d’Eusanio e le 400 euro di multa perché era senza mascherina a norma. La signora ha postato un video pericoloso che manda un messaggio sbagliato: vogliamo le regole ma devono sempre essere gli altri a pagare. Abbiamo avuto troppi morti, la multa si paga».

Sempre Gianluigi Nuzzi in un secondo video su Alda D'Eusanio: «Dagospia: la D'Eusanio senza mascherina. Secondo la Guardia di a Finanza la D’Eusanio ha detto il falso; è stata multata perché non indossava la mascherina protettiva. La Guardia di Finanza avrebbe verbalizzato diversi testimoni presenti nel bar a Roma: tutti confermano che la professionista era priva del dispositivo . La giornalista in un video sostiene invece che le si era rotta. Ma i militari hanno fatto una dettagliatissima relazione di servizio. Tra l’altro la D’Eusanio alla richiesta delle generalità avrebbe detto: “Sono Giovanna d’Arco”???!!!».