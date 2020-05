Elettra Lamborghini irresistibile con e senza accappatoio VIDEO

Una irresistibile Elettra Lamborghini in questo suo ultimo video: super sexy sia con e sia senza accappatoio.

Musica ad alto volume per la bella ereditiera Elettra Lamborghini che, cantando in playback, si cimenta anche in «Tanti Auguri» di Raffaella Carrà con un'esibizione sensuale che manda in delirio i fan.

Il tutto mentre Elettra Lamborghini è in bagno dopo aver terminato la doccia: via l'accappatoio e, in slip e reggiseno, inizia la fase di bellezza con le varie creme e cremine.

Molto attiva sui social in questi giorni, Elettra Lamborghini conquista i follower non solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per la sua simpatia ed ironia (video Instagram - @elettramiuralamborghinia).