Elettra Lamborghini, l'ultima confessione su Instagram VIDEO

Elettra Lamborghini con un video su Instagram rivela la sua ultima confessione sul matrimonio col fidanzato, il disk jockey Afrojack, rispondendo alla domanda dei follower «il vostro matrimonio lo avete rimandato?».

Come da loro stessi annunciato un po' di tempo fa, Elettra Lamborghini e Afrojack si dovrebbero sposare a settembre 2020, ma la pandemia Coronavirus mette a rischio la data delle nozze: «In teoria no però non si sa se si possono organizzare matrimoni a settembre... boh... speriamo... sapremo verso giugno (video Instagram - @elettramiuralamborghini).