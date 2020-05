Favino vince David Donatello, Anna Ferzetti irrompe in diretta VIDEO

L'attore Pierfrancesco Favino vince il David di Donatello come miglior attore protagonista nel film «Il Traditore» di Marco Bellocchio. Durante il collegamento in diretta irrompe la moglie Anna Ferzetti che bacia e abbraccio il marito dalla gioia.

«Non vediamo l'ora di tornare, sono sicuro che chi deve fare in modo che accada si sta impegnando», ha detto l’attore Pierfrancesco Favino ricevendo il premio che ha dedicato a Stella Favino, «mia mamma». Durante il collegamento la moglie dell’attore, l’attrice Anna Ferzetti ha abbracciato e baciato il marito. Pierfrancesco Favino ha sottolineato l’orgoglio di appartenere alla categoria dello spettacolo.

«Il Traditore» di Marco Bellocchio si porta a casa sei statuette: film, regia, attore protagonista, Pierfrancesco Favino, e non protagonista Luigi Lo Cascio, sceneggiatura originale e montaggio. Gli tiene testa solo «Pinocchio» di Matteo Garrone con cinque David tutti tecnici: scenografia, effetti visivi, trucco, costumi e acconciatura.

Frase cult di questa singolare serata quella di Pierfrancesco Favino che ha raccontato come una signora complimentandosi con lui per strada gli abbia detto: «Torni presto a trovarci». Frase fatta sua anche dalla Detassis come un augurio per il cinema (video Rai - www.raiplay.it).

Anna Ferzetti, moglie di Pierfrancesco Favino, nata a Roma nel 1982 è figlia d'arte del celebre attore Gabriele Ferzetti. Da piccola sviluppa la passione per la recitazione e quando inizia a studiare per diventare attrice conosce Pierfrancesco Favino, con il quale condivide anche la passione per il ballo.

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino hanno due due bambine: la prima Giada nata nel 2006 e la seconda nata nel 2012.

Anna Ferzetti ha recitato in molte fiction di successo, come «Una mamma imperfetta» e «Rocco Schiavone». Al cinema ha partecipato a «Il colore nascosto delle cose» di Silvio Soldini e «Terapia di coppia per amanti» di Diego De Silva. Nel 2019 ha condotto «Prima Festival» nella fascia quotidiana sulle novità del Festival di Sanremo.

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino non si sono mai sposati ufficialmente.

Il Traditore, film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi. Film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, detto anche il “boss dei due mondi”.

Il racconta il primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla Piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, secondo una prospettiva inedita e mai studiata prima: sarà il «Traditore».

Un racconto fatto di violenze e di drammi, che inizia con l’arresto in Brasile e l’estradizione di Buscetta in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone e gli irreali silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua sconfitta è ben lontana. Scoppia la bomba a Capaci e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti: un tragico boomerang che lo costringerà a fuggire dall’Italia per sempre.