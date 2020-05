Elettra Lamborghini in splendida forma tra ex fidanzati, cani e auto

La bella e sexy ereditiera di nuovo sui social: eccola Elettra Lamborghini nei suoi ultimi video dove mostra la sua splendida forma dopo la dieta in quarantena, gioca con i suoi cani in giardino, guida un po' impacciata la sua auto personalizzata dopo tante settimane e mostra le sue foto da piccola e più giovane dove sono presenti anche i suoi ex fidanzati.

Elettra Lamborghini, personaggio televisivo e cantante italiana, è nata il 17 maggio 1994 a Bologna. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini fondatore dell'omonima azienda, Elettra Lamborghini inizia la sua carriera nelle discoteche della Lombardia, arrivando nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night. Partecipa a diversi programmi fuori Italia. Nel 2017 collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX e nel 2018 partecipa ai Wind Music Awards 2018 e pubblica il suo primo singolo da solista «Pem Pem» ricevendo due dischi di platino. Nel 2019 svolge il ruolo di coach in The Voice of Italy. Sempre nel 2019 il suo primo album in studio Twerking Queen. Nel febbraio 2020 Elettra Lamborghini partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare) piazzandosi al 21º posto, ma da lì si consacra al successo degli ultimi mesi (video Instagram - @elettramiuralamborghini).