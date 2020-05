Chiara Ferragni compie 33 anni, Fedez: hai un cuore grande VIDEO

Da blogger a icona di bellezza a imprenditrice, Chiara Ferragni compie 33 anni: «Oggi mi sento felice e serena come mai prima». Fedez: «Auguri amore mio. Hai un cuore grande grande grande».

Chiara Ferragnez ha condiviso su Instagram alcuni post per festeggiare con tutti il giorno del suo compleanno: «Oggi è il mio trentatreesimo compleanno e mi sento felice e serena come mai prima. Mi sento felice di essere circondata dall'amore, dalla mia famiglia, dagli amici e dalle persone che conosco e da voi ragazzi, la mia comunità online che è incredibile e non mi fa mai sentire sola. Tutti voi ragazzi - prosegue Chiara Ferragni - e tutte queste persone mi fanno sentire speciale e amata, e queste sono le due cose di cui ho bisogno per essere felice. Grazie per aver condiviso con me questi meravigliosi anni. Sono emozionata e grata a ognuno di voi che ha sempre esultato per me. La vita è fatta di piccoli (o grandi) momenti come questi».

Sempre su Instagram puntuali sono arrivati gli auguri dal suo Fedez con un video dal titolo «Auguri patata» (filmato da foto e video Instagram - @fedez @chiaraferragni - brano «Prima di ogni cosa» di Fedez).