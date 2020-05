Povia: «Amo fare pulizie, sono gay mancato». Balivo: «Cretinata»

Il cantautore Povia, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, programma in onda su Rai 1, si è lasciato andare a una dichiarazione che ha scatenato la reazione della conduttrice.

Povia stava pulendo casa con spray e strofinaccio dicendo di essere «fissato» con le pulizie domestiche: «Amo fare pulizie in casa, sono un gay mancato». Caterina Balivo in un primo momento non capisce, poi aiutata da uno dei suoi autori di «Vieni da Me» risponde pesantemente: «Hai detto una cretinata. Cretinata diciamo che è la parola più televisiva che si possa dire. Se fossi a casa ti direi tutt'altro» (video RaiPlay - www.raiplay.it).