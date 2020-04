Elettra Lamborghini e le sue ultime confessioni

Elettra Lamborghini scatenata su Instagram dopo quasi una settimana di assenza, tranne la parentesi sugli ultimi piercing in sexy slip: ecco le sue ultime confessioni.

Elettra Lamborghini: «In questa settimana non sono stata molto social perché ho scaricato il gioco Sacred e quando ero piccola ci giocavo sempre. Ho giocato come una pazza tutti i giorni e mi è venuto anche il dolore al polso... E mo mi mangio le palle di ceci». Poi mostra Afrojack alle prese con una diretta live music e conclude il video a letto sotto le coperte in attesa del suo fidanzato (video Instagram - @elettramiuralamborghini).