Amici 19, il gavettone hot a Rudy Zerbi

Nella puntata di Amici 19 di venerdì 27 marzo 2020 momenti di intrattenimento che hanno fatto sorridere. In particolare l'intermezzo con i professori durante il quale Maria de Filippi si diverte con Rudy Zerbi. La prova a domande con Zerby legato a una ruota e il lancio di un gavettone di acqua ha colto di sorpresa il produttore discografico. Rudy Zerbi interamente bagnato ha continuato a strizzarsi i vestiti, comprese le parti basse rendendo il siparietto hot: «No in mezzo alla gambe no. Guarda Maria, guarda!» (video Instagram - @amiciufficiale).