Live Non è la d'Urso, Paolo Brosio si addormenta in diretta

Divertentissimo fuori programma durante la puntata di «Live - Non è la d'Urso» di domenica 22 marzo 2020, condotta da Barbara d'Urso e in onda su Canale 5: il giornalista Paolo Brosio si addormenta in diretta sul divano di casa nel corso della pubblicità. Una scena che non è passata inosservata, richiamando l’attenzione della conduttrice Barbara d'Urso: «Si è addormentato? Ben svegliato Paolo» (video Mediaset - www.mediasetplay.mediaset.it).