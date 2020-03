Coronavirus, Barbara d'Urso #iorestoacasa prima della diretta

La brava e bella conduttrice televisiva Barbara d'Urso, in attesa di andare in diretta, ricorda a tutti di restare a casa per contrastare la pandemia da Coronavirus. Stasera, domenica 15 marzo 2020, sarà in onda su Canale 5 (Mediaset) con «Live - Non è la d'Urso».

Il video è stato postato su Instagram dalla stessa Barbara d'Urso che in questi giorni ha lanciato diversi messaggi inerenti l'epidemia Coronavirus: «In attesa di essere con voi in diretta questa sera, vi ricordo che restare a casa è un sacrificio che dobbiamo fare tutti: #restiamoacasa!!! Dopo sarà tutto molto più bello» (video Instagram - @barbaracarmelitadurso).