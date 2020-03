Vieni da me, Caterina Balivo in lacrime al tweet del Papa

Caterina Balivo scoppia in lacrime e interrompe per un attimo la conduzione del programma «Vieni da me». Si discute del Coronavirus e Lorenzo Farina, social media manager della trasmissione, legge un tweet dall'account ufficiale di Papa Francesco: «Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza. #Quaresima».

Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza. #Quaresima — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 11, 2020

Il messaggio di speranza di Papa Francesco commuove Caterina Balivo che scoppiando in lacrime interrompe un attimo la trasmissione chiedendo un'amuchina per pulirsi mani e potersi asciugare le lacrime: «Scusate, sono umana anch'io. Se non fossimo in diretta avrei fatto tagliare questo pezzo. Sono giorni difficili».

Su Instagram arrivano le scuse di Caterina Balivo: «Vi chiedo scusa per il mio momento di debolezza di oggi pomeriggio dopo aver letto il tweet di Papa Francesco... sono giornate difficili un po’ per tutti noi ma stando uniti ce la faremo, ce la dobbiamo fare. Vi è piaciuta la puntata?» (Video Rai - www.raiplay.it).