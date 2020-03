Vieni da me, incidente sexy per Caterina Balivo: «Non è un reggiseno, è un...»

Caterina Balivo, conduttrice della trasmissione «Vieni da me», durante l'intervista a Michele Zarrillo nella puntata di oggi, martedì 3 marzo 2020, è protagonista di un incidente sexy che la «costringe» imbarazzata ad abbottonarsi la camicia dopo il «richiamo» degli autori.

Caterina Balivo stava intervistando Michele Zarrillo e indossava pantaloni e camicia bianchi e dalla camicia si intravedeva un reggiseno, niente di strano. Ma in realtà era un body coprente: «Non è un reggiseno, è un body ma se dallo schermo non si capisce abbottono subito» e ovviamente si è un po' imbarazzata. Tra il «rossoro» della Balivo arriva cnche la conferma di Zarrillo: «Confermo... bello, bellissimo... adesso che me l'hai detto... ho guardato...» (Video Rai - www.raiplay.it).