Verissimo, Elettra Lamborghini twerka la Toffanin: esci il...

Elettra Lamborghini, ospite della trasmissione Verissimo, in onda oggi - sabato 22 febbraio 2020 - su Canale 5 (Mediaset), si è esibita in una lezione di twerking con la conduttrice Silvia Toffanin: «Esci, esci il... sedere...». Un simpaticissimo siparietto fra le due.

Elettra Lamborghini ha raccontato a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, come Afrojack le ha chiesto di sposarlo e ha confidato il suo sogno di adottare un bambino prima di avere una sua gravidanza. Il suo fidanzato le ha chiesto la mano il giorno di Natale per quella che è stata una proposta normalissima con tutta la sua famiglia a casa. «Non me l’aspettavo e ci sono rimasta un po' male» ma ha detto sì e si sposeranno a settembre. «Lui è un bravo ragazzo e mi fa sentire come una principessa, direi che questo paga».

Sempre durante la trasmissione Verissmo, Elettra Lamborghini racconta a Silvia Toffanin che le piacerebbe diventare mamma, ma è presto e sogna di vincere un grammy. Il suo vero desiderio è quello di adottare un bambino: «Penso che sia una cosa talmente bella e ci sono tanti bimbi che non hanno mamma e papà e sarebbe molto bello, vorrei andare personalmente in Africa e so che non è semplice ma è un mio sogno» (video Mediaset - www.mediasetplay.mediaset.it).