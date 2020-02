Fiore Argento e la sua verità con Pietro Delle Piane

Fiore Argento, figlia di Dario Argento, è stata ospite a «Live - Non è la d'Urso» per spiegare l'incontro con il suo ex Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia che si trova nella casa del Grande Fratello Vip.

«Mi disse che si sentiva solo e che voleva parlare con qualcuno. Mi ha chiamato per parlare di Antonella, non di lavoro. Mi ha parlato sempre di Antonella, mi sembra davvero innamorato. Saremmo stati insieme un quarto d'ora», racconta Fiore Argento.

Fiore Argento e Pietro Delle Piane sono stati fotografati e si è ipotizzato di un presunto tradimento. «A me è sembrato strano: nel mio quartiere non ho mai visto paparazzi. Lui mi ha chiesto di dire che fossi io ad aver chiamato i paparazzi, ma non è così», spiega Fiore Argento (video Mediaset - www.mediasetplay.mediaset.it).