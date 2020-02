Ivan Cottini a Sanremo: messaggio d'integrazione e battuta a Eleonora Daniele

SANREMO 2020 - Ivan Cottini, ballerino affetto da sclerosi multipla, insieme a Bianca Maria Berardi si esibisce sul palco dell'Ariston ballando sulle note di «Anche fragile» di Elisa.

Ivan Cottini, nella serata finale di Sanremo 2020, ha così commosso ed emozionato milioni di telespettatori e lanciato un messaggio di speranza e integrazione: «La diversità è bellezza e io ne ho fatto un'arte ed è un valore aggiunto per la società e soprattutto per la televisione».

Malato di SLA, Ivan Cottini è stato molte volte ospite di «Storie Italiane» e dal palco dell’Ariston di Sanremo ha rivolto alla conduttrice Eleonora Daniele un messaggio: «Sono pazzo di lei», ha detto salutandola da Sanremo.

Lunedì 10 febbraio 2020, Ivan Cottini è stato ospite da Eleonora Daniele e la conduttrice ha rilanciato: «Anch’io sono pazza di te». Ivan Cottini, con un grande senso dell’ironia, ha commentato: «Non è che si scopre che la figlia che aspetti è mia?». «No no, non ti preoccupare», ha detto Eleonora Daniele, dicendo a Cottini di volerlo come ospite fisso (video Rai - www.raiplay.it).