Oscar 2020, Brad Pitt dedica vittoria ai figli e critica Senato

OSCAR 2020 - Brad Pitt si aggiudica l’Oscar del cinema come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in «C'era una volta... a Hollywood».

«Il cinema sarebbe triste senza di te. «Sei originale, davvero unico». E’ rivolto a Quentin Tarantino il discorso di ringraziamento di Brad Pitt dopo aver ricevuto l’Oscar come miglior attore non protagonista per «C'era una volta a...Hollywood».

«Quentin, tu cerchi sempre il meglio delle persone - ha continuato -. E ora dobbiamo cominciare a dimostrare il nostro affetto per i nostri stuntman. Quest’Oscar è per i miei bambini, faccio tutto per voi, vi adoro», ha concluso Pitt che porta a casa la sua seconda statuetta in carriera, dopo quella vinta come produttore di 12 anni schiavo, la prima come attore.

Brad Pitt dedica una battuta anche a Leonardo DiCaprio (co-protagonista del film): «Ho cavalcato l'onda del tuo successo e sono pronto a continuare a farlo: la vista da qui è bellissima».

«Mi hanno detto che avevo solo 45 secondi qui, 45 secondi in più di quanto il Senato ha dato questa settimana a John Bolton», ha detto Brad Pitt alla cerimonia degli Oscar, ricevendo il premio per il miglior attore non protagonista in «C'era una volta... a Hollywood».

Pitt ha accusato il Senato a maggioranza repubblicana di aver bloccato la testimonianza di Bolton, ex Consigliere per la sicurezza nazionale, nel corso del processo per l’impeachment del presidente Donald Trump.

Nel backstage, Pitt è tornato sui suoi commenti su Bolton: «Sono rimasto molto deluso. Quando i giochi bloccano la verità è un giorno molto triste, non dobbiamo lasciarlo passare» (video abc).