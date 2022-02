«Non uccidete i nostri figli»: il grido dei manifestanti a Potenza contro la guerra

Cittadini ucraini che non riescono a trattenere le lacrime, bandiere della pace sventolate insieme a quelle dei sindacati: è un sabato mattina di manifestazioni nelle principali piazze lucane. Nei centri storici di Potenza e Matera, in centinaia, si sono ritrovati per dire «no» alla guerra in Ucraina.

Nel capoluogo lucano, in piazza Mario Pagano, anche i segretari regionali di Cgil e Uil, Angelo Summa e Vincenzo Tortorelli (mentre quello della Cisl, Vincenzo Cavallo è a Matera), insieme al presidente della Provincia, Rocco Guarino, alla presidente della Commissione regionale pari opportunità, Margherita Perretti, e a diversi sindaci con la fascia tricolore. E nel centro storico di Potenza si sono ritrovati anche gli Studenti medi, e le delegazioni di altre associazioni, tra le quali anche l’Arcigay e gli scout. Vi è stata anche la commossa testimonianza di una studentessa di Tramutola (Potenza), la cui madre ha origini russo-ucraine e che ha descritto la condizione dei suoi parenti che vivono in Ucraina

A Matera l’appuntamento è stato fissato in piazza Vittorio Veneto, dove vi sono stati gli interventi di rappresentanti sindacali, degli studenti e dell’arcivescovo della Città dei Sassi, monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, che ha citato un messaggio per la pace di Papa Francesco.

(video e foto Tony Vece)