Potenza, la protesta dei lavoratori disabili ex Moire: «Lasciati a casa, vogliamo lavorare»

POTENZA - «Siamo 11 disabili lucani che hanno deciso di scriverle perché siamo ormai stanchi e delusi. Delusi dal silenzio, delusi dalla mancanza di chiarezza da parte di tutte le Istituzioni» Comincia così la lettera consegnata dai lavoratori disabili ex progetto Moire al servizio del Comune di Pisticci al governatore della regione Basilicata, Vito Bardi. Dipendenti che questa mattina hanno manifestato davanti la sede della Regione Basilicata.

«Abbiamo partecipato ad un progetto formativo bandito dalla Regione Basilicata finalizzato all'assunzione di 2 anni, dove abbiamo acquisito competenze. Alla fine di questi 2 anni il Comune di Pisticci con regolare concorso ha provveduto a sottoscrivere un contratto a tempo determinato per 12 mesi che è stato rinnovato regolarmente ogni anno per 3 anni (co-finanziato per il 75% dalla Regione Basilicata). Ora allo scadere del terzo anno il contratto non ci è stato più rinnovato, perché dopo la fine dei 3 anni bisognava provvedere a stipulare un contratto a tempo indeterminato e il nostro Comune non aveva la disponibilità economica di poter assumere 11 persone».

«Nessuno ha pensato che dietro a queste 11 persone c’erano 11 famiglie nella maggior parte dei casi questo lavoro produceva l’unica fonte di reddito e che dal 28 febbraio noi siamo a casa».

Nell'intervista realizzata da Tony Vece, parla la portavove del gruppo dei dipendenti, Maria Teresa Di Giulio