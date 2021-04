Potenza, fiamme in un pollaio: intervengono i vigili del fuoco, proprietario soccorso dal 118

A Potenza in Viale dell'Unicef, altezza scale mobili, ha preso fuoco un agglomerato di ricoveri e piccole stalle che ospitavano animali da cortile, tra polli e conigli. A quanto si apprende il proprietario si era allontanato pochi minuti ed è divampato l'incendio che ha distrutto gran parte delle strutture. Sul posto due squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme, gli agenti della Polizia di Stato - Squadra Volante, e la polizia locale, che ha chiuso il tratto di strada interessato. I pompieri hanno liberato un cane che era legato, e il titolare di questo appezzamento di terra è stato soccorso dal 118 ma non è in pericolo.

(video Tony Vece)