Potenza, furti nei supermercati: foglio di via per tre romeni

POTENZA - Sono entrate nel supermercato con un bimbo piccolissimo al seguito, nel suo passeggino. E proprio lì, nel carrozzino, hanno nascosto i beni sottratti, principalmente superalcolici di marca. Due donne sono state fermate ieri dalla Polizia insieme all’uomo che le accompagnava in giro nel capoluogo. Secondo quanto si è appreso i tre, tutti di nazionalità rumena, hanno ricevuto il foglio di via. L’operazione di Polizia è scattata a seguito della denuncia di Luigi Di Mare, titolare di Dok, allertato da alcuni parenti su una serie di furti avvenuti di recente in altri esercizi. L’uomo a sua volta ha invitato il proprio personale a porre particolare attenzione ai filmati del circuito di telecamere per individuare eventuali furti. E così è stato. Immediata è scattata la denuncia alla Questura da parte del gestore del supermercato. L’uomo e le due donne sono stati individuati dalla Polizia nel parcheggio del supermercato Eurospin di Potenza in via del Gallitello e successivamente bloccati nei pressi del Mc Donald’s. All’atto del controllo, fornivano spiegazioni non convincenti sulla loro presenza in città. Il Questore di Potenza ha dunque, emesso il foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nel comune per tre anni. Non si esclude che possano essere coinvolti in alcuni furti commessi nel capoluogo all’interno di esercizi commerciali, per i quali sono in corso le indagini.