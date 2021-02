Potenza, durante il lockdown vendevano l'eroina a un prezzo più alto: 3 arresti

A Potenza hanno continuato a spacciare pure durante il lockdown, quando hanno alzato il prezzo dell’eroina: tre uomini - di età compresa tra i 40 e i 23 anni, tutti di origini africane - sono stati arrestati dalla Polizia nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano.

Le misure di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal gip di Potenza nei confronti di Mammbye Ndog, di 40 anni, di origine gambiane, e di Obinna Kingsley Nwanyanwu (30) e di Abubakar Amadu (24), entrambi di origini nigeriane.

Le indagini sono cominciate nello scorso mese di giugno dopo l'arresto in flagranza di reato di Amadu: secondo gli investigatori i tre avevano creato «una rete di spaccio al minuto, per lo più - è scritto in un comunicato firmato dal Procuratore distrettuale antimafia di Potenza, Francesco Curcio - di eroina, ma in taluni casi anche di hascisc e marijuana». Lo spaccio avveniva in tutta la città, anche in zone centrali, con "una specifica ripartizione delle rispettive aree di competenza tra i vari spacciatori».