Palazzo San Gervasio: ordigno fatto brillare, intervenuti Vigili del Fuoco e artificieri

I Vigili del Fuoco di Potenza con il personale del distaccamento di Palazzo San Gervasio, alle 10.20 circa, sono intervenuti in località Palazzo San Gervasio con un'autopompa e 5 unità per assistere gli artificieri che hanno fatto brillare un ordigno. Durante le operazioni si è provveduto alla messa in sicurezza circoscrivendo l'area onde evitare il coinvolgimento di passanti e curiosi.