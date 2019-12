Potenza, «We are the world» diventa «Natale Trapparo»: il video è virale

L’idea è piaciuta al popolo del web. Oltre 53.000 visualizzazioni su Facebook in pochi giorni: il video musicale «Natale Trapparo», nata dall’intuizione di Antonio Sabia, in arte «Gianluca u’sfiammat», con leit-motiv «mi facc cuott», è diventato il «must» del Natale 2019 a Potenza. E ha superato i confini della regione sino a diventare uno dei simboli delle festività a forte identità locale in tutto il Paese. È un video musicale realizzato insieme agli «All Scars Stars», gruppo composto tra gli altri da Rocco Spagnoletta, dei Musicamanovella, il maestro della band Rocco Azzarino e Rocco Fiore, cantante potentino, inseme ad artisti lucani forse meno conosciuti e giovani, donne che incontriamo tutti i giorni al bar, in via Pretoria, nel quartiere. L’idea è quella di utilizzare la «colonna sonora» della più celebre canzone natalizia (We are the world), che ha segnato tanti Natale, con la partecipazione dei più grandi artisti internazionali che hanno devoluto il ricavato in beneficenza solidale. «In questo caso – precisa «Gianluca u’sfiammat» con la sua ironia che lo caratterizza in tutti gli spettacoli di cabaret, all’insegna della «potentinità» esilarante - ogni ricavato “sarà destinato ai potentini che possiedono già 2 Suv per acquistarne un terzo”.

Nostro intento – spiega poi Antonio con tono più serio - è quello di regalare momenti di evasione a chiunque, partecipi alle nostre serate, guardi i nostri video o soltanto per errore incappi in un nostro lavoro. C’è chi la chiama arte, c’è chi si autodefinisce con epiteti... io non ho una definizione precisa del nostro lavoro, ma so di certo che tutto quello che facciamo lo facciamo con passione. La passione è una sofferenza spirituale che si nutre del bene sterminato che si ha per la propria professione. Siamo abituati a misurare la bravura e la caratura di un «Artista» dal successo e dai numeri; arrivando addirittura a far camminare di pari passo la stima che si ha nei loro confronti con le visualizzazioni «conta click» di una piattaforma informatica. Noi ci discostiamo dalla frenesia dei logaritmi, diamo peso alla dignità perchè volgiamo essere autentici, trasparenti, senza filtri e godere della nostra onestà artistica senza compromissioni. Non a caso utilizzo la prima persona plurale perchè il nostro territorio riecheggia di tante prime persone singolari; «il Noi che sconfigge l’io». Con questo video musicale abbiamo provato umilmente a fare tutto ciò».