Bari, al Petruzzelli il talento di Laura Marzadori, primo violino alla Scala

Per il ritorno al Petruzzelli, il direttore artistico Marco Renzi ha fatto le cose in grande: sabato pomeriggio alle 18, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana non solo sarà affidata alla prestigiosa bacchetta del maestro napoletano Bruno Aprea, ma ospiterà anche come solista Laura Marzadori, primo violino dell’Orchestra filarmonica del Teatro alla Scala e, caso decisamente raro in campo musicale, artista dall’intensa attività social che l’ha vista affermarsi anche in veste di infuencer nel campo della moda, con oltre centomila followers su Instagram. Il programma allestito per il concerto - al quale si accederà gratuitamente richiedendo i biglietti al botteghino del teatro – sarà tutto dedicato a Mendelssohn e comprenderà il celebre Concerto per violino op. 64 e la Sinfonia n. 4 «Italiana».

Qualche domanda alla solista. Laura Marzadori.

A 25 anni lei era già primo violino alla Scala: nel mondo della musica è tutt’altro che raro incontrare delle grandi soliste, ma al di là del caso dei Wiener che non ammettevano donne, le è stato facile calarsi in un ruolo così impegnativo?

«Nella mia esperienza mi ritengo fortunata perché non ho mai provato la sensazione di essere trattata in modo differente in quanto donna, né tantomeno mi è stata fatta pesare la mia giovane età. Ormai direi che è una cosa acquisita ovunque. Anche i Wiener alla fine si sono dovuti aggiornare».

Musicista di successo e accorsata influencer nel campo della moda, seguita da importanti colleghe come Francesca Dego o Beatrice Rana. Come convivono in lei questi due personaggi e quanto crede che il suo ruolo nei social possa spingere i giovanissimi a incuriosirsi alla musica classica?

«Vorrei precisare che non si tratta di un doppio ruolo: la mia vita e il mio lavoro sono da sempre la musica. La mia presenza sui social è nata per hobby, perché come le altre persone ho tante passioni fuori dalla musica. Sui social condivido la mia vita personale e da lì il pubblico è cresciuto; se oggi posso usare questo strumento anche come veicolo per far conoscere la musica classica ai giovani o per spingere i giovani musicisti a sentirsi liberi di esprimersi come meglio credono, è un’espressione di libertà. Essere seguita sui social non sminuisce il mio ruolo di musicista. Poi dal gioco sono arrivate le collaborazioni col mondo della moda e la cosa, ovviamente, mi ha fatto piacere».

È corretto dire che lei proponga un’immagine più moderna della concertista classica?

«Purché sia chiaro che non ho la pretesa far cambiare gli altri musicisti. E’ il mio modo di essere che è certamente moderno (la Marzadori ha 32 anni, ndr). Se poi ci sono dei miei coetanei che possono identificarsi diversamente in un musicista classico che non appaia lontano e irraggiungibile, tanto meglio».

Sabato sera a Bari suonerà il Concerto di Mendelssohn, uno dei capisaldi della letteratura violinistica. Quali sono i suoi autori preferiti e… cosa può dirci del suo desiderio di suonare con Vasco Rossi?

«Al Concerto di Mendelssohn sono molto legata perché è il primo che ho suonato da solista a 13 anni. Poi adoro il Concerto di Beethoven che ho suonato al concorso per entrare alla Scala. Posso dire che amo tutta la musica, l’ascolto senza pregiudizi. Vasco Rossi piaceva molto ai miei genitori, sono cresciuta… con lui perché erano suoi fan, quindi mi è più che familiare».

Lei è anche autrice di “L’altra metà delle note”, in libro in parte autobiografico nel quale parla di musica, ma anche dei disturbi alimentari.

«Non è proprio un’autobiografia, è un romanzo che trae moltissimo dal mio vissuto. Parla di una giovane violinista che si confronta con l’inizio della carriera. Ci sono tante cose mie, il ritratto della famiglia le difficoltà emotive e appunto i disturbi alimentari di cui ho sofferto. E’ un argomento sul quale è difficile dare consigli, ma ne ho parlato per dare una dimostrazione di vicinanza a chi ne soffre. Mi hanno scritto tante persone che avevano vissuto lo stesso problema. Volevo infondere conforto attraverso la mia storia».

Sabato sarà la sua prima volta al Petruzzelli: lo ha annunciato con emozione in una delle sue ultime storie su Instagram. Non si tratta però della prima volta in Puglia: proprio sui social lei ha numerose foto di vacanze nel Salento.

«Ho già suonato più volte a Bari per l’Accademia dei Cameristi di Mariarita Alfino. Poi amo la vostra regione per la bellezza dei posti e ci sono venuta più volte in vacanza. Il Petruzzelli mi mancava e questo invito mi rende felice: in Italia siamo fortunati ad avere dei teatri così belli»