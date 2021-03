«La panza», una canzone in dialetto adelfiese esporta il ritmo in America Latina

Un brano ballabile in stile latino, con testo in dialetto adelfiese, «rischia» seriamente di spopolare in Sudamerica. Titolo «La panze», cioè la pancia.

«Non mi toccate la pancia / è bella mi faccio una danza / a me piace mangiare / di continuo notte e giorno» è l’incipit nella traduzione italiana. Ha un andamento decisamente frizzante e si candida a diventare un ballo di gruppo internazionale per l’estate - lo speriamo tutti - della fine pandemia. Se lo augurano i quattro interpreti di questo potenziale hit internazionale: Trifone (Nucho) Bellomo, 73enne musicista e produttore discografico italo-venezuelano, emigrante di ritorno, i fratelli Gianni e Peppino Monteleone, di 59 e 60 anni, e Vito Nicassio, la mascotte della compagnia, 52 anni.

Il nome del gruppo, i Legal Rap, deriva dal fatto che Gianni e Vito esercitano la professione di avvocato.

Per ora un risultato l’hanno ottenuto: una recensione sul giornale online cileno «El Globo». Ecco cosa scrive la testata web dall’altra parte dell’Oceano Atlantico: «Il produttore discografico italo-venezuelano Nucho Bellomo è andato a vivere in Italia e ha incontrato amici d'infanzia che ha sfidato a registrare un album con il gruppo Legal Rap. Il risultato è stato molto lusinghiero ed è stato così buono che è molto probabile che presto appariranno nel mercato internazionale occupando i primi posti nella classifica musicale. Hanno molta qualità. La cosa incredibile è che, dei suoi membri, il più giovane ha 62 anni». In effetti qui c’è un piccolo errore anagrafico: Nicassio di anni ne ha infatti 52.

A rivelare la genesi della canzone è Nuccio «Nucho» Bellomo, una vita straordinaria tra la città della nobile uva da tavola, dove è nato, e Caracas, la capitale del Venezuela, dove è vissuto a lungo, che negli anni ‘60 rappresentava l’eldorado per molti italiani. Due anni fa, a causa della guerra civile scoppiata nel Paese centroamericano e della carestia conseguente, Bellomo ha deciso di tornare nella terra d’origine. E ad Adelfia, da pensionato, sta continuando a produrre musica, come ha sempre fatto in oltre mezzo secolo nei locali di Caracas.

«Avevo questa base melodica scritta da mio figlio Franco, che laggiù svolge il mio stesso lavoro, e da un nostro amico, Oscar Hernandez - racconta con uno spiccato accento spagnolo -. Mancava però il testo. Intanto mi trasferisco in Italia e rivedo gli amici di un tempo con i quali ho sempre mantenuto i contatti».

Le liriche del brano prendono forma circa quattro mesi fa in pieno lockdown. Una condizione di inattività forzata che rappresenta obiettivamente un attentato alla linea del girovita. «Insomma con i fratelli Monteleone e con l’avvocato Nicassio un giorno ci siamo visti a casa mia dove ho un piccolo studio di registrazione e ciascuno di noi ha scritto una strofa, in dialetto. Poi abbiamo registrato le parti vocali, infine ho mixato tutto. Il risultato - sottolinea - è piaciuto a tutti noi e ai nostri familiari».

Il file audio è approdato in America Latina. E le prime critiche sono entusiastiche. Evidentemente, lo spirito goliardico arriva dritto agli ascoltatori di lingua castigliana, a prescindere dal senso del singolo vocabolo. Di sicuro, quelle parole, unite alla ritmica incalzante, trasudano ottimismo: «Ue’ frete, scurdete la velanze / mange, bive, e ignie la panze / megghie ci la tene di ci ne ste senze / alla geometre’ di linee preferisch la circonferenze». Serve la traduzione?