«Tipi da scuola»: nel libro degli youtuber baresi Frenchmole un manuale di sopravvivenza per l'anno scolastico

Esce il 15 settembre in tutte le librerie «Tipi da scuola» (Mondadori Electa), dei Frenchmole, tre ragazzi baresi amatissimi su YouTube per i loro video sulla scuola, con aneddoti, curiosità e veri e propri 'manuali di sopravvivenza in classe', compreso uno speciale sulla didattica a distanza. Marco Ricciardelli, Sabino Antonelli e Antonio Recchia hanno raccolto negli ultimi anni milioni di visualizzazioni sul web, traendo spunto dalle loro personali vicende scolastiche. E ora sono pronti - con tutte le dovute precauzioni per l'emergenza sanitaria - a incontrare dal vivo i loro fan: il 19 settembre saranno a Corato (Ba), alla Libreria Sonicart (corso Mazzini 8), mentre il 25 ad Andria, al Mondadori Store di corso Cavour 132.

Come è nato il vostro progetto sul web?

«Già a scuola (due di loro vengono dal liceo classico e uno dallo scientifico, ndr.) facevamo video spiritosi per divertirci: parodie, imitazioni, sketch, quindi ogni video alla base ha un ricordo delle nostre avventure giovanili. Quando abbiamo cominciato non avremmo mai immaginato di raggiungere tanto pubblico: poi un paio di contenuti sono diventati virali, abbiamo ricevuto apprezzamenti da tutta Italia e abbiamo proseguito su questo filone»

Fino ad arrivare a questo libro...

«È nato anche perché volevamo raccontare a chi ci segue qual è stato il nostro vero percorso scolastico. Tra consigli (e mezzucci) su come superare le difficoltà a scuola, esperienze con i docenti, episodi divertenti, è un vero e proprio manuale di sopravvivenza»

E mai come quest'anno l'incertezza rispetto alla scuola è tanta: che consiglio dareste agli studenti?

«Dai più disparati, "Metti la mascherina", oppure "Non andarci" (ridono, ndr.). Nel libro c'è una parte dedicata alla giornata tipo dello studente in era-Covid, con la didattica a distanza. Che è utile, ma sicuramente non potrà mai sostituire l'ambiente scolastico, il contatto con amici e professori, fisico e non»

Cosa vi stanno raccontando i vostri follower riguardo queste perplessità di inizio anno?

«Molti sono insicuri, vulnerabili, già l'adolescenza rende fragili. Con l'emergenza sanitaria in corso non si sentono al sicuro, qualsiasi norma non è adeguata, c'è paura. Noi, poi, nati a metà degli anni '90, siamo stati l'ultima generazione a crescere senza social: con i ragazzi poco più giovani c'è una differenza abissale. Oggi la vita per loro scorre online, e quando si trovano a dover affrontare le cose nel concreto sono in difficoltà»

Parliamo del vostro ruolo da youtuber: quanto tempo passa dall'idea di un video alla realizzazione?

«Noi abbiamo scelto un format molto complesso: siamo tre comici, sono oltre 10 anni che realizziamo video sulla scuola, l'abbiamo esaminata ormai a 360 gradi e non vogliamo essere ripetitivi. È dispendioso a livello di energie, quando c'è una buona idea bisogna concentrarsi e organizzare le comparse, le location. Ma poi la soddisfazione è tanta»

Qual è la cosa del vostro percorso che vi rende più orgogliosi?

«Essere riconosciuti, sapere che quello che abbiamo pensato e realizzato in qualche modo è arrivato, ha funzionato. E poi sicuramente non esserci montati la testa, siamo tutti rimasti con i piedi per terra, lavoriamo, continuiamo le nostre vite. Dietro al mondo dell'arte, in ogni sua forma, c'è tanta gavetta»

Pronti per il tour firmacopie: cosa vi aspettate da questi incontri dal vivo con i vostri fan?

«Di farli ridere un po' dopo questo periodo buio. E che ci si possa confrontare, sia sugli argomenti scolastici, sia per la voglia di conoscerci meglio come persone»