I top gun italiani sul Mar Baltico intercettano bombardiere russo

BARI - Bombardieri supersonici. I russi «alzano la posta» sul fronte Nord della Nato nel confronto diplomatico-militare seguito al'invasione dell'Ucraina, giunta oggi al 213° giorno. Almeno un jet Sukhoi 24M delle forze armate di Mosca è stato intercettato sul Mar Baltico da caccia Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica militare, decollati su allarme dalla base aerea di Malbork, in Polonia. Decolli immediati («scramble» nel gergo tecnico) scattati per l'eccessiva vicinanza dei velivoli russi ai confini dei Paesi del Nord Est europeo protetti dall'«ombrello» di sicurezza della Nato, scudo garantito dalla task force «White Eagle» dell'Arma azzurra con il contributo di un Eurofighter e personale militare del 36° Stormo di Gioia del Colle, la base aerea in provincia di Bari.

All'indomani del discorso «bellico» del presidente Putin, pronunziato mercoledì, contro i Paesi occidentali e la mobilitazione di 300mila riservisti, con tanto di minaccia nucleare, le attività militari aeronavali sia dei russi sia delle forze della Nato si sono notevolmente intensificate, tanto da aver fatto registrare negli ultimi giorni ben 8 «scramble» dei nostri intercettori dalla base aerea polacca.

L'identificazione di almeno un Su-24M è stata comunicata sui «social» dalla stessa Aeronautica militare, con foto del velivolo...