Addio a Filippo d'Edinburgo, Union Jack a mezz'asta in segno di lutto sopra Buckingham Palace VIDEO

Union Jack a mezz'asta a Buckingham Palace per Filippo di Edimburgo. La bandiera britannica è stata fatta calare in questi minuti dopo l’annuncio dato dalla regina Elisabetta della morte del 99enne principe consorte. La notizia viene coperta ora di fatto a reti unificate dalle tv britanniche, mentre si attende l’annuncio di una cerimonia funebre attesa nella massima solennità possibile - come ultimo tributo di Elisabetta al marito - compatibilmente con le restrizioni dell’emergenza Covid.