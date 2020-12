Germania, Treviri: auto contro pedoni, morti e feriti VIDEO

GERMANIA - Un'auto ha investito diverse persone nella zona pedonale di Treviri in Germania. Lo riportano diversi media tedeschi fra cui la Dpa. Secondo le prime notizie ci sono morti e diversi feriti.

«Abbiamo arrestato una persona e la macchina è stata sequestrata». Lo scrive la polizia di Treviri, in Germania, sul suo profilo Twitter dopo che un auto ha travolto dei pedoni.

Non è chiara la matrice di quello che è accaduto a Treviri, in Germania, dove un'auto ha investito alcuni pedoni. La polizia ha scritto rivolgendosi su Twitter ai residenti: «Per favore evitate la zona».

C'era un uomo di 51 anni tedesco alla guida dell'auto che ha provocato morti e diversi feriti nella zona pedonale di Treviri in Germania: lo riferisce la polizia.

Il conducente dell'auto che ha travolto i pedoni a Treviri «guidava a forte velocità». Lo ha detto il sindaco di Treviri parlando all'emittente NTV. Il primo cittadino ha detto di aver visto la scarpa di una bambina per strada, ma non ha per ora confermato che potrebbe trattarsi di una delle vittime. Alle 19 è attesa una conferenza stampa.

«Quello che è successo a Treviri è scioccante». Lo ha scritto su Twitter Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel.

Per i residenti di Treviri «non c'è più una situazione di pericolo». Lo ha scritto la polizia su Twitter, dopo che nella città tedesca un uomo ha investito diversi pedoni con un'auto. Il conducente è stato arrestato.

Sarebbero almeno quattro le vittime dell'auto che ha travolto i pedoni a Treviri. Lo ha detto un reporter di NTV, che riferisce dal posto. Quelle confermate dalla polizia per ora sono due.

«Sono terribili le notizie che ci arrivano dalla Germania dove, a Treviri, una macchina ha investito un gruppo di pedoni causando almeno 15 feriti gravi e due morti. Il perché sia accaduto tutto ciò ancora non si capisce. Nel frattempo tutta la nostra vicinanza al popolo tedesco e alle famiglie delle persone coinvolte» : lo scrive su Facebook il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

«Esprimo vicinanza e solidarietà al popolo tedesco e cordoglio ai familiari delle vittime, a nome mio e del Gruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, per il grave fatto verificatosi a Treviri, in Germania». E’ quanto afferma in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa.