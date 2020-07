Turchia, Erdogan: Santa Sofia potrà tornare moschea

ISTANBUL - Il Consiglio di Stato turco ha annullato il decreto del 24 novembre 1934 dell'allora presidente Mustafa Kemal Ataturk che trasformava Santa Sofia in un museo. La storica decisione apre la strada alla riconversione in moschea del monumento simbolo di Istanbul in Turchia.

La decisione della 10/ma sezione del massimo tribunale amministrativo di Ankara è stata presa all'unanimità. I giudici hanno accolto il ricorso presentato nel 2016 da un piccolo gruppo islamista locale, l'Associazione per la protezione dei monumenti storici e dell’ambiente.

Secondo le motivazioni rese note, l'edificio apparterrebbe a una fondazione religiosa che l'avrebbe eredito dal sultano ottomano Maometto II, che nel 1453 conquistò Costantinopoli e convertì Santa Sofia da chiesa in moschea. Per i giudici sarebbe quindi illegittimo destinare il complesso a un uso diverso da quello allora definito di luogo di culto islamico.

Turchia: Erdogan, Santa Sofia torna moschea - «È stato deciso che Santa Sofia sarà posta sotto l’amministrazione della Diyanet», l'autorità statale per gli affari religiosi, che gestisce le moschee della Turchia, «e sarà riaperta alla preghiera» islamica, si legge nel decreto, firmato da Erdogan e diffuso sul suo profilo Twitter. La decisione è già stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlerà questa sera alla nazione, dopo la decisione del Consiglio di stato che ha annullato il decreto del 1934 che trasformava Santa Sofia in un museo, aprendo la strada alla riconversione in moschea del monumento simbolo di Istanbul. Lo ha annunciato il responsabile della comunicazione della presidenza di Ankara. Il discorso del leader turco verrà trasmesso dalle tv locali alle 20:53 (le 19:53 in Italia), orario scelto per evocare il 600/mo anniversario della conquista ottomana di Costantinopoli nel 1453, quando Santa Sofia venne convertita da chiesa in moschea.