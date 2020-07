4 luglio, Trump a Mount Rushmore: vogliono cancellare storia

NEW YORK 4 LUGLIO - Condanna il «fascismo dell'ultra sinistra» e gli sforzi per cancellare la «storia, i valori e gli eroi» americani. Donald Trump a Mount Rushmore, in South Dakota, sotto lo sguardo dei volti scolpiti nella roccia di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, lancia la sua sfida ai democratici e al loro sistema, al quale appartiene anche il movimento per spazzare via della città americane le statue e tutti i simboli del razzismo e del passato coloniale.

Un movimento che a Trump non va giù da settimane. E che da Mount Rushmore condanna duramente: «Stiamo assistendo a una impietosa campagna per cancellare la storia, diffamare i nostri eroi, cancellare i nostri valori e indottrinare i nostri figli», dice il presidente. «Vogliono farci tacere, ma noi non staremo in silenzio. Non ci lasceremo intimidire e opprimere da gente cattiva», aggiunge il tycoon, sorridente e soddisfatto anche se più spento rispetto ad altre occasioni. I suoi 7.500 fan però lo sostengono lo interrompono per esprimergli la loro approvazione, gridano altri quattro anni alla Casa Bianca.

Fra il pubblico non c'è l’obbligo di mascherina né di distanziamento sociale: i sostenitori del presidente sono tutti gomito a gomito. E al loro il tycoon parla di un’America «forte" e «orgogliosa», di quella politica dell’America First che porta avanti da quando è stato eletto. Una politica che si basa, fra l'altro, sulla difesa del Secondo Emendamento e sulla polizia: "non la aboliremo» dice Trump fra gli applausi. Poi assicura anche una difesa a spada tratta della storia e del passato americano: nessuno toccherà mai Mount Rushmore e gli eroi che rappresenta, assicura.

Poi la provocazione finale: Trump annuncia un decreto per un nuovo monumento a omaggio dei giganti americani. Un giardino nazionale con le statue degli americani eroi. Quella di Trump è una sfida a tutti i manifestanti che sono in piazza da settimane, ai nativi americani che vogliono l’abolizione di Mount Rushmore, ai democratici accusati di fascismo e criticati con le parole di Martin Luther King. Insomma un comizio in una cornice storica con il quale Trump si augura di poter cambiare il passo della sua campagna elettorale, messa a dura prova dal coronavirus.

Usa: Neil Young critica Trump, non usi le mie canzoni - Neil Young è contrario all’uso delle sue canzoni negli eventi di Donald Trump. La star lo ribadisce su Twitter. Postando un video delle celebrazioni del 4 luglio a Mount Rushmore con le note di 'Rockin' in the Free World’, Young dice: «questo a me non va bene». Poi in un secondo cinguettio si dichiara solidale con i Lakota Sioux, i nativi dell’area di Mount Rushmore che reclamano il loro territorio e ritengono illegittimo il monumento dei volti scalfiti nella roccia di quattro presidenti americani. Non è la prima volta che Young critica l’uso di una delle sue canzoni da parte di Trump. «Non ha il mio permesso di usare 'Rockin' in The Free World’. Legalmente ha il diritto, ma è contro la mia volontà», aveva detto al magazine Rolling Stone nel 2018.

Ironia social su vestito Melania, «scarabocchiato da Trump» - La First Lady Melania Trump sfoggia per le celebrazioni del 4 luglio a Mount Rushmore, in South Dakota, un abito di Alexander McQueen da 2.485 dollari. Un vestito bianco con dei disegni, molti simili a semplici schizzi, che suscita ilarità sulla rete. «Trump si annoiava sull'Air Force One e ha disegnato sul vestito bianco di Melania con un pennarello», è uno dei tweet. «Melania indossava un vestito bianco per la serata prima che Trump prendesse un pennarello e disegnasse», si legge in un altro cinguettio. «Trump ha cercato di disegnare il percorso di un uragano sul vestito di Melania», è un altro ancora.