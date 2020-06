New York, incendio all'Empire State Building VIDEO

Un incendio è scoppiato all’interno dell’Empire State Building, a New York. Lo riportano i media locali segnalando che ancora non si conoscono i motivi che hanno scatenato le fiamme. L’edificio di Manhattan è stato evacuato e molti mezzi dei vigili del fuoco sono accorsi sul posto. Al momento non sono segnalati feriti.

L’incendio scoppiato all'Empire State Building è stato domato. Secondo quanto riportato dai media locali citando alcune fonti, il piccolo incendio è scoppiato intorno alle 12.30 locali e domato dai pompieri intorno alle ore 13.00, quando è stato dichiarato sotto controllo. L’incendio è scoppiato all'ingresso sulla Quinta Strada (video Twitter - @CitizenAppNYC).