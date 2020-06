George Floyd, Blackout Tuesday: forma protesta dopo morte afroamericano

George Floyd, la protesta diventa nera e silenziosa con il Blackout Tuesday. Il mondo della musica, dello spettacolo e dello sport si ferma per 24 ore: un blackout di solidarietà, dopo la morte dell'afroamericano a Minneapolis, a cui hanno aderito maxi-etichette come la Warner, Sony, Universal e Columbia. Spike Lee ha guidato la levata di scudi delle star con uno short che ha debuttato ieri nello speciale di Lemon sulle proteste. «La storia smetterà di ripetersi?», chiede il decano dei registi di colore nel breve film che mescola clip sugli arresti di George Floyd e di Eric Garner, un altro nero ucciso dalla polizia nel 2014 a Staten Island (l'agente coinvolto, Daniel Pantaleo, non è mai stato incriminato) con scene da «Do the Right Things» in cui il personaggio di Radio Raheem muore strangolato dalla polizia con una presa alla gola.

Una foto tutta nera invade i profili social che rappresenta un messaggio di solidarietà verso la protesta, verso il movimento Black Lives Matter, verso George Floyd e il suo omicidio a Minneapolis: #BlackoutTuesday e #theshowmustbestopped.

L'idea del Blackout Tuesday appartiene al movimento Black Lives Matter ed è nata venerdì sui social con l'intento di fermarsi e riflettere a seguito della morte dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis. Nessun post o colore, ma solo vuoto, silenzio e oscurità.

«È un messaggio di solidarietà verso la comunità afroamericana e quelli che negli Usa stanno combattendo l’ingiustizia sociale - si legge in rete sul Blackout Tuesday -. È il momento di ascoltare, riflettere ed educarsi, di supportare tutte quelle voci colpite da oppressione, razzismo e odio» (video Youtube - Billboard).