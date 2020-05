Donald Trump, Antifa verrà designata come terrorismo VIDEO

NEW YORK - Gli Stati Uniti designeranno il collettivo antifascista internazionale Antifa come organizzazione terrorismo. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump sul suo account Twitter.

L'annuncio segue le dichiarazioni rilasciate questa mattina a «Fox» dal segretario di stato Mike Pompeo, secondo cui le violenze registrate nelle proteste in corso nel paese sarebbero legate alla scena della sinistra radicale. «Resta ancora da vedere esattamente come le proteste pacifiche da parte di persone chiaramente rattristate e frustrate dal comportamento della polizia contro George Floyd siano diventate violente. Non so esattamente come si sia arrivati a questo punto, ma abbiamo già visto questo schema prima, con outsider che si infiltrano», ha detto Pompeo, affermando che le violenze registrate «vengono dalle proteste violente Antifa».

Donald Trump aveva già punta il dito sui manifestanti violenti delle proteste per la morte di George Floyd: sono «gruppi organizzati», sono «l'Antifa e la sinistra radicale. Non date la colpa ad altri!», ha twittato ieri sabato 30 maggio 2020. Antifa è un movimento politico militante di sinistra e antifascista, che comprende gruppi di attivisti autonomi pronti anche ad atti violenti per combattere tutto ciò che ritengono fascista, razzista o di estrema destra.

Donald Trump ha chiesto alle autorità politiche di Minneapolis e del Minnesota di essere «più duri se vogliono onorare la memoria di George Floyd». «Se vogliono possono chiamare le nostre truppe», ha aggiunto.

Donald Trump, parlando da Cape Canaveral, ha definito la morte di George Floyd «una grande tragedia» e ha difeso «il diritto a manifestare pacificamente» ma ha condannato le violenze e il caos attribuendoli al movimento Antifa e alla sinistra radicale. «La mia amministrazione fermerà la violenza di massa», ha promesso.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Suprematisti bianchi, anarchici, sinistra radicale e antagonista, addirittura cartelli della droga e agenti stranieri interessati alla destabilizzazione: le autorità americane, dal presidente al suo attorney general Willam Barr, dal governatore dem del Minnesota Tim Walz alla polizia locale, hanno attribuito a «infiltrati» esterni le responsabilità delle violenze nelle proteste a Minneapolis e in altre città per la morte di George Floyd ma nessuno per ora ha fornito prove chiare.

Il governatore del Minnesota è stato il primo a denunciare che «il caos che ancora regna in città non ha più nulla a che vedere con la morte di George Floyd. Gente venuta da fuori sta solo usando il suo nome. Minneapolis e la sua gemella, St. Paul, sono sotto l’attacco di persone estranee ai nostri valori». L'80% dei rivoltosi più facinorosi arriva da fuori, ha aggiunto. Tesi rilanciata via Twitter da Trump, che ha puntato il dito contro «l'Antifa e la sinistra radicale», evocando anche gli anarchici.

La vicegovernatrice del Minnesota Peggy Flanagan ha accusato i suprematisti bianchi e gli anarchici. Dal canto suo Barr ha denunciato che «gruppi di radicali e agitatori da fuori stanno approfittando della situazione per perseguire la loro agenda violenta». Ma delle 57 persone arrestate a Minneapolis sino a sabato, 47 (l'82%) ha fornito un indirizzo nello Stato, ha riferito l’ufficio dello sceriffo della contea di Hennepin. In questa America in fiamme, la confusione delle rivolte e dei saccheggi offre poca chiarezza e grandi opportunità per le opposte parti politiche di avanzare le proprie teorie (video Youtube - Fox News).