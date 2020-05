CORONAVIRUS - Seul, Corea del Sud, richiude dopo nuovo picco Covid

PECHINO - La Corea del Sud richiude l'area metropolitana di Seul: il picco dei contagi da Coronavirus degli ultimi giorni ha mandato in tilt lo schema di «quarantena della vita quotidiana» adottato a inizio maggio, quando è stato rimosso il ferreo distanziamento sociale a favore di una «normalità attenta» al seguito del calo dei contagi Covid.

Musei, parchi e gallerie d'arte saranno di nuovo sbarrati a Seul in Corea del Sud da domani fino al 14 giugno 2020 e le aziende sono state invitate a fare ancora affidamento sul lavoro flessibile per evitare il contagio da Covid. Invito, inoltre, a evitare gli incontri sociali e i luoghi affollati, come ristoranti e bar, al fine di stroncare sul nascere altri potenziali focolai di Coronavirus.

Dopo aver azzerato per diversi giorni le nuove infezioni con la formula del «traccia, testa e cura», la brusca correzione di rotta è maturata con l'improvvisa impennata dei casi, saliti a sfiorare quasi i massimi degli ultimi 2 mesi: 79 le infezioni annunciate oggi, per un totale nazionale di 11.344 con 269 decessi, contro gli 81 del 5 aprile. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention ha detto di aver individuato il focolaio Coronavirus in un magazzino della società di e-commerce Coupang, a Bucheon, quartiere a ovest di Seul, Corea del Sud, causa degli almeno 82 casi rilevati. Circa 4.100 lavoratori e visitatori dell'edificio sono finiti in autoisolamento precauzionale, mentre oltre l’80% è stato già sottoposto ai test sulla positività Covid, ha affermato il vice ministro della Sanità, Kim Gang-lip. «Ci aspettiamo che il numero di nuovi casi continui a salire fino a domani, quando sarà ultimato il ciclo dei test», ha aggiunto Kim.

Dopo la fase di distanziamento sociale, il lockdown soft deciso dalla Corea del Sud, era iniziato l’allentamento con la riapertura di musei e chiese, e la ripartenza dei campionati di baseball e calcio, pur se a porte chiuse e senza pubblico. Gli studenti sono tornati a scuola dalla scorsa settimana, con diverse eccezioni tra le elementari, seguendo un percorso che avrebbe dovuto completarsi l’8 giugno. Tutto sembrava andare per il verso giusto, nonostante il focolaio Coronavirus dei locali della movida di Itaewon, a Seul, risolto in una decina di giorni con 261 contagi Covid complessivi. Ma così non è stato.

Se il resto del Paese della Corea del Sud continuerà a seguire le regole della «quarantena della vita quotidiana», c'è il serio rischio di un ritorno al distanziamento nel caso la situazione non torni sotto controllo entro il 14 giugno. «Le prossime due settimane sono cruciali per prevenire la diffusione dell’infezione Coronavirus nell’area metropolitana di Seul che si trova ancora alle sue prime fasi», ha spiegato il ministro della Sanità Park Neung-hoo. «Se dovessimo fallire, il contagio Covid si espanderebbe nella comunità e dovremo tornare tutti al distanziamento sociale», ha avvertito in un briefing con la stampa.

La Corea del Sud è stata indicata come uno dei modelli di maggior successo nella gestione della pandemia Coronavirus, nonostante sia stata per diverso tempo il Paese più colpito dal Covid alle spalle della Cina. Le autorità sanitarie di Seul hanno colto l’occasione per rinnovare la massima allerta su imprevedibili fiammate di contagio, a conferma dell’estrema pericolosità del Covid-19.