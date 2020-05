Coronavirus, infermiere intubato prima e dopo Covid-19 VIDEO

CORONAVIRUS - E' lo statunitense Mike Schultz l'infermiere ricoverato per sei settimane, di cui quasi 5 intubato in terapia intensiva. Su Instagram la sua testimonianza con le foto prima e dopo di ammalarsi di Covid-19.

Mike Schultz, infermiere intubato a causa del Coronavirus, da poco ha sconfitto il Covid-19 che ha lasciato segnali sul suo corpo: lo statunitense pesava 86 chili e a causa del virus ne ha persi 23. Ha contratto la malattia senza avere nessuna patologia cronica, era uno sportivo e in perfetta salute.

Ecco cosa scrive su Instagram l'infermiere intubato a causa del Coronavirus, Mike Schultz: «Volevo mostrare a tutti quanto possa essere duro stare in terapia intensiva per settimane con un ventilatore e intubato. Tra le altre cose il Covid-19 ha ridotto le mie capacità polmonari. Per 8 settimane sono stato lontano dalla famiglia e dagli amici. Ma ora divento ogni giorno più forte e lavoro per aumentare la mia capacità polmonare. Tornerò quello di prima, magari anche in modo più sano. Magari potrei anche iniziare a fare cardio!» (video Youtube - New York Post).