Cristiano Ronaldo e Georgina alla festa di compleanno nipote

L'ultima festa di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez a Funchal ha suscitato nuove polemiche sui social. Tutta colpa di un video che ritrae l'intero «clan Aveiro» celebrare il compleanno di Alicia, la nipote del fuoriclasse della Juventus, costretto in casa a Madeira, in Portogallo, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Nonostante le norme sul distanziamento sociale, nel video pubblicato dalla nipote di CR7 su Instagram ci sono almeno 18 persone, tra cui la madre del campione, Dolores Aveiro, che ha subito un ictus il 3 marzo. Tutto lecito perché, come scrive la nipote del bianconero, «quando la famiglia è messa in quarantena, puoi festeggiare benissimo il compleanno». Ronaldo è arrivato a Funchal, insieme alla sua compagna Georgina e ai loro figli, il 9 marzo scorso, quando il campionato italiano è stato sospeso e, finora, non è ancora chiaro quando tornerà a Torino.