Londra, rapina in diretta: strappano orologio da 136mila euro

Brutta avventura per Bo Khan, imprenditore di Manchester che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza con la moglie a Londra. Mentre stavano passeggiando per il quartiere di Mayfair, Berkeley Square, sono stati aggrediti da tre uomini armati che, in un batter d’occhio, sono riusciti a strappare dal polso del 55enne un orologio Breguet Tourbillon da 136.000 euro.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza poste sulla strada e diffusa in Rete dalla polizia di Londra.