Mariacarla Boscono, top model che a 40 anni incanta le passerelle

Classe 1980, Mariacarla Boscono calca le passerelle da quando di anni ne valeva 14. Di una bellezza diversa e non stereotipizzata, è entrata di diritto nell’empireo delle top model che hanno fatto la storia. In un mondo, qual è quello della moda, in cui a 30 anni si è già fuori età media, Mariacarla – che a settembre ne compie 40 – continua a essere tra le modelle più richieste e apprezzate, scelta come volto di tanti grandi marchi come Cartier e Yves Saint Laurent. Tutto merito del suo essere fuori dagli schemi, restando se stessa. Sensuale e materna al tempo stesso, eterea e magnetica.

Mariacarla Boscono, donna forte e madre tenera, da un anno è fidanzata con il rapper Ghali (video dal profilo Instagram di Mariacarla Boscono - mariacarlaboscono).