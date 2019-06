Scoppia l'estate e bel tempo, il caldo inizia a farsi sentire - Il video

Ancora ai margini dell'anticiclone, nella prima parte della settimana le regioni meridionali permarranno esposte all'influenza di una goccia fredda in quota in isolamento sulla Penisola balcanica. Un quadro sinottico, scandito dall'afflusso di correnti umide e relativamente fresche per il periodo dai quadranti settentrionali, che alimenterà fino al 5 giugno condizioni d'instabilità atmosferica su Molise, Basilicata e Puglia, in particolar modo nelle aree interne a ridosso delle Murge e dell'Appennino.

Una decisa svolta della circolazione atmosferica sul bacino del Mediterraneo si farà strada a partire dal 6-7 giugno: la rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, infatti, darà il via alla prima fase dai tipici connotati estivi anche al Sud Italia. Torneranno a ripristinarsi diffuse condizioni di bel tempo, in un contesto termico in netta ripresa.

Le previsioni a cura di 3B Meteo