Matera, nel silenzio risuona «Vivo per lei»: ecco la città deserta a poche ore dal ponte del 25 aprile

Una Matera silenziosa, sotto un sole sereno, e l'unico rumore che si è sentito erano le note di 'Vivo per Lei', versione di Andrea Bocelli e Giorgia che qualcuno ha pensato bene di far partire per riempire l'assenza di suoni: così si presentava il capoluogo lucano questa mattina, a poche ore dal ponte del 25 aprile, da passare rigorosamente in casa. Il sindaco Raffaello De Ruggieri, infatti, in mattinata ha ribadito che le celebrazioni per il 75esimo anniversario della Festa della Liberazione, domani, seguiranno un programma ridotto. Il primo cittadino deporrà corone di alloro: alle ore 10.15 al cippo di via Lucana in ricordo delle vittime dell’eccidio del XXI settembre, e alle 10.45 al Monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto».

(video Genovese)