Lavoratori cinesi clandestini a Matera: un arresto, 4 espulsi dal territorio nazionale

La polizia di Matera ha arrestato in flagrante un 51enne cinese per favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari sul territorio. L'arresto è stato il seguito di un controllo di uno stabilimento per la produzione di salotti, all'interno del quale sono stati scoperti 4 clandestini cinesi. All'arrivo della polizia hanno cercato di nascondersi fra i teli di plastica, ma sono stati scoperti e accompagnati all'Ufficio Immigrazione, dove è stato notificato loro il provvedimento di espulsione. L'Ispettorato del Lavoro ha accertato violazioni in materia di sicurezza e igiene pari a 36mila euro, e in materia di lavoro e legislazione sociale pari a 30mila euro.