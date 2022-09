Lecce, Piazza Duomo accoglie il Presidente Mattarella per consegna Aquile Aeronautica

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato in piazza Duomo a Lecce dove presiede la cerimonia di consegna dei brevetti di volo a 48 allievi dell’Aeronautica militare che hanno concluso il percorso formativo. Partecipano anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti.

Gli allievi hanno concluso un percorso di formazione impegnativo che si è tenuto presso il 61esimo Stormo di Galatina, il 72esimo Stormo di Frosinone e il Centro Addestramento Equipaggi MultiCrew di Pratica di Mare: oltre agli allievi dell’Aeronautica Militare, hanno conseguito il brevetto anche piloti elicotteristi dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il momento più significativo della cerimonia, la consegna delle «aquile», sarà festeggiato dal passaggio di una formazione di quattro velivoli addestratori T-346, in dotazione alla Scuola di Volo salentina, utilizzati per la fase più avanzata dell’addestramento al volo dei piloti caccia. Prima di lasciare il luogo della cerimonia, il Capo dello Stato firmerà l’Albo d’Onore del 61esimo Stormo.

«Abbiate sempre il coraggio nelle sfide, cuore puro e sincero, facendo sempre meglio rispetto all’ultima missione. E abbiate spirito di squadra perché noi piloti non siamo solitari pionieri ma costituiamo un ingranaggio di un più grande e complesso meccanismo, tutto con il nobile scopo di difendere i cieli della nostra Italia, proteggere la nostra gente e gli amici dei paesi alleati, proprio come sta avvenendo in questo momento con i nostri eurofighter rischieresti in Polonia, per garantire la sicurezza dell’Area baltica dell’Alleanza, e come da sempre facciamo nella Nato». Lo ha detto il generale di squadra aerea Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, intervenendo a Lecce alla cerimonia di consegna dei brevetti a 48 piloti, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

«La pace è la vetta finale di ogni nostra azione, un edificio da costruire. In questo ambito un modello di difesa è essenziale. Perché la pace non è nutrita solo da buoni propositi ma anche da una difesa efficiente. Anche per questo le forze italiane armate sono elemento di primaria importanza della nostra architettura istituzionale». Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini a Lecce, nel corso della consegna del brevetti di volo dell’Aeronautica alla presenza del Capo dello Stato. Guerini ha ricordato che «in questi momenti difficili la volontà di fare squadra è uno strumento indispensabile per superare le avversità. Un insegnamento in questo senso ci arriva da Est. Impossibile non pensare allo sforzo del popolo ucraino».